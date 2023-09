Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, risponde a Sky Sport prima della gara contro l'Inter: "Oggi è una partita completamente diversa da tutte le altre. Oggi abbiamo bisogno di avere una squadra concentrata, intensa mentalmente. Voglio una squadra che riesca a mantenersi in gara fino alla fine, perché ti serve contro squadre come l'Inter. Dovremo avere fortuna sugli episodi, perché è un avversario che riesce a gestire bene la pressione e a uscire bene. Poi dobbiamo tornare all'efficacia che ci ha distinto l'anno scorso: se abbiamo tre occasioni, dobbiamo segnarne due, come è successo con la Roma. Nelle ultime gare abbiamo creato diverse opportunità, più degli nostri avversari per vincere, ma siamo stati meno efficaci. Spero di averla oggi. Sull'inserimento dei nuovi stiamo lavorando, c'è tanta serenità sul lavoro che stiamo facendo. E anche qui voglio tanta efficacia".