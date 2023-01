L'attaccante capoverdiano dello Sporting Lisbona, Jovane Cabral (24 anni ex Lazio) è ormai prossimo a trasferirsi in prestito con diritto di riscatto alla Salernitana, che tratta pure Dursun del Fenerbahce e uno scambio con lo Spezia, da dove può arrivare lo spagnolo Ferrer: percorso inverso per il norvegese Botheim.

In uscita Kastanos potrebbe andare al Bari, resta incerto il futuro di Bonazzoli.