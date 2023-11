Boulaye Dia resta l’uomo mercato della Salernitana. Come riporta Il Corriere dello Sport, nel contratto dell’attaccante, che scadrà nel 2026 è stata inserita una nuova clausola rescissoria valida fino al 15 gennaio. Il giocatore potrà liberarsi pagando 21 milioni se si trasferirà in Europa o 23 in un altro Paese.