Diego Valencia, attaccante cileno della Salernitana, è stato molto vicino al passaggio in Saudi Pro League, in particolare all'Al-Tai. Come riportato da Sky però, la trattativa non è andata in porto e Valencia rimarrà a Salerno. Alla base dello stop alle negoziazioni, un cambio di strategia dell'Al-Tai, che ha chiuso per Emmanuel Dennis in arrivo dal Nottingham Forest.