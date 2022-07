La Salernitana potrebbe fare un tentativo per Pjaca, tornato alla Juventus dopo l'esperienza al Torino e già sondato in passato da De Sanctis che, alla Juventus, ha chiesto il prestito del laterale Andrea Cambiaso. Piace lo svincolato Cristian Ansaldi (ex Torino), mentre dall'Inter è in arrivo il difensore Lorenzo Pirola, protagonista con il Monza nella scorsa stagione e punto di forza dell’Under 21. La Salernitana, da settimane sulle tracce del ventenne centrale, sembra aver vinto la concorrenza di altre società di A. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in uscita il portiere Micai, tornerà alla Reggina.