Il club francese del Lens è interessato all'attaccante Dia della Salernitana, che a sua volta pensa al belga Michy Batshuayi del Fenerbahce in alternativa a Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace e ad Andrea Petagna del Monza. Nel mirino del club campano c'è pure l'ala franco-maliana del Partizan Belgrado, Fousseni Diabaté. Intanto è rientrato il cileno Valencia, che non ha superato le visite mediche con il Palermo in Serie B, dove torna il difensore Mantovani alla Ternana.