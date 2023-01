Lo Spezia sta definendo l'acquisto per circa 4 milioni di euro della Spal del centrocampista Salvatore Esposito, pronto a firmare un contratto fino a giugno 2027. Lo stesso club ligure cerca anche lo scozzese Henderson dell'Empoli, a sua volta interessato al polacco Zurkowski della Fiorentina.



In attacco lo Spezia affianca la Cremonese nella corsa a Bonazzoli della Salernitana, vicinissima al centrocampista Nicolussi Caviglia (nella prima parte di questa stagione in prestito al Sudtirol in Serie B e in arrivo con la stessa formula dalla Juventus, proprietaria del suo cartellino) e sulle tracce dell'esterno Ebosse (Udinese). In uscita dal club campano del presidente Iervolino il centrocampista Capezzi verso il Cosenza in serie B.