Domani si chiude la finestra di mercato per le squadre ammesse in Serie B e C a fine agosto. Il Perugia ha definito l'arrivo di Federico Ricci, ex dalla Reggina, e di Fossati ex Hajduk.



Per l’attacco non si trova l’accordo con il Como per Gabrielloni, sempre secondo la Gazzetta dello Sport si prova con Simy (Salernitana), Ceter (ex Bari) e Trotta (ex Avellino).