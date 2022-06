Dopo l'inaspettato e burrascoso addio con Walterla ricostruzione), Danilosi ritrova, a distanza di appena cinque mesi, a dover trovare una nuova figura a cui affidare l'area tecnica della suaContrariamente a quanto accaduto con Sabatini, il nuovo direttore sportivo non avrà totale carta bianca, ma a stabilire le regole di ingaggio con i procuratori dei giocatori sarà proprio Iervolino. Tanti i profili appetibili, da Filippo Fusco a Mauro Meluso, fino a Pierpaolo Marino (in scadenza con l'Udinese), Gianluca Petrachi, Massimiliano Mirabelli, Sean Sogliano e Riccardo Bigon.Nelle ultime ore il cerchio si è ristretto proprio attorno a questi due nomi. Sogliano era stato cercato dalla proprietà già a gennaio, quando aveva interrotto il suo rapporto con il Padova; nuovi contatti ci sono stati nella giornata di ieri.. Il ds ha appena terminato la sua esperienza a Bologna (dove ha lavorato proprio con Sabatini) e sembrava vicinissimo ad accettare la corte del Parma. La Salernitana ha sferrato però il suo attacco, facendo pervenire una proposta all'ex Napoli. Bigon si sta prendendo del tempo per riflettere e la risposta definitiva dovrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana con un incontro tra lo stesso dirigente e il presidente granata. Filtra ottimismo, il richiamo della Serie A sembrerebbe aver fatto la differenza.