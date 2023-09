Brutte notizie per la Salernitana dal ritiro del Senegal dove Boulaye Dia, attaccante dei campani, è stato vittima di un infortunio. I controlli diagnostici eseguiti dai medici della nazionale hanno evidenziato una lesione del retto femorale, che terrà a riposo il giocatore per diverse settimane. Dia farà ritorno a Salerno e non prenderà parte alla sfida con l'Algeria in programma per domani sera. Con lui si ferma anche Ismaila Sarr del Marsiglia, per una lesione al tendine del ginocchio sinistro.



"La Federcalcio senegalese comunica che i calciatori Boulaye Dia e Ismaila Sarr, convocati per l'amichevole Senegal-Algeria del 12 settembre 2023, si sono fermati per infortunio durante l'utlimo allenamento.

Gli esami clinici ed ecografici hanno evidenziato una lesione del muscolo retto femorale per Boulaye Dia e una lesione al tendine del ginocchio sinistro per Ismaila Sarr.

Entrambi i giocatori saranno indisponibili per almeno due settimane e di conseguenza faranno ritorno ai rispettivi club".