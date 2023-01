Ritardo per il rientro in campo di Salernitana e Torino. Nel lunch match che si sta disputando all'Arechi, le due formazioni non sono ancora entrate sul terreno di gioco per il secondo tempo. Il motivo? Il monitor Var, presente tra le due panchine, è momentaneamente inagibile. Il segnale video mancante sembra essere la causa della problematica. L'intervallo è durato oltre 25 minuti, rispetto i 15 canonici. La ripresa è quindi incominciata senza l'aiuto della sala VAR. Al 48°, la situazione è stata risolta.