Salernitana-Torino (lunedì 18 settembre con calcio d'inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la quarta giornata di campionato in Serie A.



LE ULTIME - I padroni di casa sono ancora alle prese con il caso Dia: Paulo Sousa deve fare a meno anche dell'altro indisponibile Daniliuc (infortunato).

Dall'altra parte, senza Djidji e Vojvoda, Juric medita di cambiare sistema di gioco passando a uno schieramento con le due punte Sanabria e Duvan Zapata.



PROBABILI FORMAZIONI



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Legowski, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. All. Sousa.



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.