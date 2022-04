(sabato ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 31esima giornata di campionato, la 12esima nel girone di ritorno: poi ne mancheranno altre 7 alla fine.SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson; Kastanos, Bonazzoli, Verdi; Djuric. All. Nicola.TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Ricardo Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Lukic, Brekalo; Belotti. All. Juric.