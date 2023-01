Bologna-Atalanta, match della 17esima giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Dall'Ara di Bologna, lunedì 9 gennaio alle ore 20:45 (in diretta su DAZN, Sky, Now e Sky Go). Di seguito le probabili formazioni:



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Orsolini, Dominguez, Aebischer; Sansone.



ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Scalvini; Soppy, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Højlund.