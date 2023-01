Salernitana-Torino, match della 17esima giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Arechi di Salerno, domenica 8 gennaio alle ore 12:30 (in diretta su DAZN, Sky, Now e Sky Go). Di seguito le probabili formazioni:



SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Fazio; Candreva, Vilhena, Radovanovic, Kastanos, Bradaric; Dia, Piatek.



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria.