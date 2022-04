Il sabato di Serie A si chiude col posticipo tra Salernitana e Torino, terza gara della 31a giornata. La squadra di Nicola è ultima e dovrà recuperare sette punti per conquistare una salvezza che fino a qualche mese fa sembrava impossibile ma ora - anche se molto difficile - qualche tifoso ci spera per davvero. In casa hanno vinto appena una partita, arrivano da quattro pareggi consecutivi e in generale hanno il peggior attacco del campionato con 22 gol; ma anche la peggior difesa con 65 reti subite. Dall'alta parte arriva un Torino che ha poco da chiedere al campionato: la squadra di Juric è undicesima con 35 punti, lontano dalla zona pericolosa ma a quasi 20 punti dalla zona europea. Due sconfitte e tre pareggi nelle ultime cinque gare, la vittoria manca dal 15 gennaio a Genova con la Sampdoria.



LE SCELTE - Nella Salernitana Gyomber ha vinto il ballottaggio con Dragusin, Zortea nella linea dei difensori e in attacco non c'è Ribery; il francese si accomoda in panchina, c'è Verdi sulla trequarti dietro alla coppia Bonazzoli-Djuric. Nel Torino fuori Pobega squalificato, al suo posto gioca Ricci insieme a Mandragora; Lukic avanzato vicino a Pjaca (preferito a Brekalo). In difesa ci sono Izzo e Buongiorno con Bremer.



Le formazioni ufficiali:

Salernitana (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Zortea; Radovanovic, Ederson, Coulibaly; Verdi; Bonazzoli, Djuric. All.: Nicola.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Lukic, Pjaca; Belotti. All.: Juric.