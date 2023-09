Di seguito i principali episodi da moviola di Salernitana-Torino, match valido per la quarta giornata di Serie A.



SALERNITANA – TORINO - Lunedì 18/09 h. 18.30

GIUA

CECCONI – CIPRIANI

IV: VOLPI

VAR: PATERNA

AVAR: MARIANI



24' - Bellanova commette un intervento rischioso in area su Jovane Cabral, per Giua non è rigore.



58' - Radonjic segna il suo terzo gol personale, ma sull'assist di Zapata è in fuorigioco.