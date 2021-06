La Salernitana fa sul serio, in attesa di conoscere sviluppi riguardanti la società. Il direttore sportivo Angelo Fabiani è all'opera per costruire la squadra per la prossima stagione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il primo reparto che andrà sistemato sarà l’attacco. Fra i nomi sul taccuino del club ci sarebbero Gregoire Defrel del Sassuolo, Kevin Lasagna, nell’ultima stagione a Verona, e Junior Messias del Crotone.