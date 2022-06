La Salernitana si sta muovendo molto sul mercato e in particolare nel reparto difensivo. Nella trattativa per la cessione di Ederson all'Atalanta infatti, oltre ai 15 milioni, può rientrare nell'affare Matteo Lovato con la formula del prestito. Sempre dell'Atalanta, interessa Caleb Okoli, difensore classe 2001 e i bergamaschi hanno aperto al prestito del giocatore. L'altro nome su cui il club campano si sta muovendo è Lorenzo Pirola, di proprietà dell'Inter con cui però non c'è ancora l'accordo. Probabile comunque che solo due di questi tre giocatori andranno a rinforzare il reparto arretrato.