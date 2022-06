La Salernitana continua a trattare per Mangas, difensore del Bordeaux cresciuto nel Benfica. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com sul giocatore ci sono anche Standard Liegi, Mallorca e Young Boys. Per chiudere servirà un prestito da 200mila euro con diritto di riscatto a non meno di 1,5 milioni.