Die Tinte ist trocken: Weltmeister

Zweifacher Champions-League-Sieger

Neunfacher Deutscher Meister



Jerome #Boateng unterschreibt bis 2026 bei unseren Schwarz-Weißen



— LASK (@LASK_Official) May 31, 2024

. Arrivato a inizio febbraio dalla lista svincolati, il 35enne difensore tedesco si svincola a parametro zero, essendo in scadenza di contratto a fine giugno. Frenato dagli infortuni, in Italia ha raccolto 7 presenze in Serie A per un totale di 238 minuti giocati. Non riuscendo a evitare l'ultimo posto in classifica e la retrocessione in Serie B.Classe 1988 (ex Bayern Monaco, Manchester City, Lione, Amburgo ed Hertha Berlino) ha firmato un contratto biennale fino a giugno 2026 con il club austriaco del LASK.