Salernitana: UFFICIALE Daniliuc al Salisburgo, arriva Boateng. Quanti movimenti, è rivoluzione in difesa

La Salernitana si muove in difesa, con l'obiettivo di rinforzare la rosa in ottica della rincorsa alla salvezza. In uscita e in entrata, le mosse di Walter Sabatini mettono mano a un reparto che aveva bisogno di rinnovamento.



DUE USCITE, ECCO BOATENG - Da poco è ufficiale la cessione di Flavius Daniliuc, centrale arrivato ad agosto 2022 dal Nizza, che si accasa al Salisburgo a titolo temporaneo. Operazione a cui si aggiungerà a breve anche quella legata a l'uscita di Matteo Lovato, pronto a vestire i colori del Torino di Ivan Juric. In entrata, il movimento complementare è l'ingresso di Jerome Boateng (ex Bayern Monaco), già arrivato a Salerno per firmare il suo contratto dopo un periodo da svincolato. Per lui è pronto un contratto fino a giugno 2024.



ARRIVA PASALIDIS, SCATTO PELLEGRINO - Ma non è solo l'arrivo di Boateng a tenere banco all'Arechi, perché Walter Sabatini accoglie anche un altro nuovo membro del reparto difensivo. Si tratta del centrale greco Triantafyllos Pasalidis (classe '96) in arrivo dall'OFI Creta e già impegnato nelle visite mediche di rito nella mattinata di oggi. E non è tutto, perché il ds del club campano si è fatto avanti anche per Marco Pellegrino del Milan, sbaragliando la concorrenza di Sampdoria e Verona. Per quest'ultima operazione, in fase di definizione, si parla di prestito secco fino a giugno.



E I TERZINI - L'obiettivo è chiaro: ridurre notevolmente i gol subiti (44 in 22 partite, esattamente 2 a partita), in modo da potersi concentrare sulla produzione offensiva e provare a ridurre il gap in classifica. In questo senso si sono registrati anche alcuni movimenti di mercato nella batteria dei terzini. All'uscita di Pasquale Mazzocchi, accasatosi al Napoli, il mercato granata ha infatti risposto con l'ingresso di ben due terzini destri: Niccolò Pierozzi (in prestito dalla Fiorentina) e Alessandro Zanoli (in prestito dal Napoli).



Foto: Salernitananews.it