La Salernitana ha da poco comunicato l'esito degli esami approfonditi a cui si è sottoposto Pasquale Mazzocchi. La decisione del giocatore, in accordo con lo staff medico, è quella di operarsi in seguito all'infortunio al ginocchio. Domani il terzino del club campano si sottoporrà ad un intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.



Questo il comunicato del club:



"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che Pasquale Mazzocchi in seguito ad ulteriori approfondimenti diagnostici e visita specialistica ortopedica, si sottoporrà nella giornata di domani ad intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nella giornata di domani al termine dell’intervento."