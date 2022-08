Come anticipato ieri ha rinnovato con la Salernitana: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver prolungato l’accordo con il difensore classe ’95 Pasquale Mazzocchi - si legge sul comunicato ufficiale uscito sul sito - Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto fino al 2026".- Cercato da diversi club in Italia e all'estero, Mazzocchi è stato blindato dal presidente. Nei piani della società il classe '95 può divnetare una bandiera, rispecchia in pieno le caratteristiche del club e per questo il presidente in prima persona ha spinto per il rinnovo.