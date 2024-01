Salernitana, UFFICIALE l'arrivo di Zanoli dal Napoli: la formula

Redazione CM

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S.C. Napoli per il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 del difensore classe ’00 Alessandro Zanoli. Il calciatore indosserà la maglia numero 59".



Questo il comunicato del Cavalluccio, che mette fine ad una vicenda piuttosto intricata, che aveva visto Zanoli prima vicinissimo al Genoa in prestito secco, poi in un affare per Dragusin al Napoli non concretizzato (Ostigard, Zanoli e 25 milioni per il difensore rumeno), infine si è parlato di Udinese nell'ambito della trattativa Samardzic, anch'essa non portata in fondo.