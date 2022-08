Sono giorni movimentati in casa Salernitana sul mercato; è arrivato il comunicato ufficiale dell'arrivo di Tonny Vilhena dall'Espanyol. Il centrocampista arriva in prestito con diritto di riscatto.



IL COMUNICATO - L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Espanyol per il trasferimento a titolo temporaneo di un anno con diritto di riscatto del centrocampista classe ’95 Tonny Vilhena. Il calciatore indosserà la maglia numero 10.