La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sanasi Sy, proveniente dalla Unione Sportiva Salernitana. Il difensore, nato a Parigi (Francia) il 4 aprile 1999, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022. La sua prima squadra da professionista è stata l’Amiens. Dopo una breve esperienza in prestito al Tubize in Belgio, viene acquistato dalla Salernitana nel gennaio 2021. Sy è ora pronto a vestire la maglia rossoblù numero 18 in vista del prossimo campionato di Serie B!