Nuovo positivo al Covid nel gruppo squadra della Salernitana. Lo ha comunicato il club campano in una nota apparsa sul sito ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli effettuati in data odierna, un altro componente del gruppo squadra, già in quarantena, è risultato positivo al Covid-19".