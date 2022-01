Sembra essere rientrato l'allarme per la partita delle 15 di domenica 25 tra Napoli e Salernitana. Il club amaranto ha diffuso una nota ufficiale per comunicare la riscontrata positività al Covid-19 di un nuovo calciatore e la contestuale negativizzazione di altri due: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. La società comunica inoltre che due calciatori si sono negativizzati".



Per effetto di questi sviluppi, al momento la squadra allenata da Stefano Colantuono avrebbe un totale di 8 giocatori indisponibili, in quanto contagiati, e potrebbe dunque disputare regolarmente il match del "San Paolo". Saranno tuttavia decisive le prossime ore, nelle quali verrà effettuato un nuovo giro di tamponi per comprendere se sarà possibile affrontare la trasferta di Napoli o se la gara verrà rinviata.