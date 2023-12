Al di là delle cessioni servono necessariamente rinforzi alla Salernitana. Il primo potrebbe essere il ritorno dell’attaccante Federico Bonazzoli, ora in prestito al Verona dove non sta trovando più tanto spazio. Per la difesa un’ipotesi potrebbe essere quella di Kevin Bonifazi, una sola presenza con il Bologna mentre non si sono registrati passi in avanti con la Juventus per il centrocampista Nicolussi Caviglia. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.