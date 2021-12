Una proroga oggi, un’altra domani. Una promessa oggi, un impegno domani. E adesso, scomparendo addirittura dal calcio che conta. Sarebbe, perché è impossibile immaginare uno dei tornei più importanti del mondo privato di una squadra a metà percorso. E anche perché è inimmaginabile commettere una violenza del genere a. Una vergogna con due grandi: ora nessuno può più possedere due società. Hanno chiuso la stalla dopo che i buoi erano scappati: la, appena promossa in A, nelle mani di; il, in rapida ascesa verso la B, guidato da. Eccoli, i buoi fuori dalla stalla. E quando finalmente hanno vietato questa pratica, la famigerata (adesso), il danno era fatto, quasi irrimediabile. Ed è cominciato: da una parte il presidente della Lazio, dall’altra il presidente federale. Sono, si osteggiano ovunque,, e la Salernitana è diventata l’ennesimoSulla pelle dei tifosi, ma interessano poco.ha provato a imporre la cessione della, il quale voleva ricavarci un sacco di soldi (almeno 70 milioni), poi è sceso a più miti consigli (facciamo 40), ma alla fine non ha trovato - attraverso i trustee -nemmeno per pagarla 20. E ora, come finirà? Impossibile dirlo. Forse con l’inaccettabiledella società campana, forse con un’altra. Non la prima e - temiamo - non l’ultima.@steagresti