Affari in vista tra Salernitana ed Hellas Verona. Il trequartista Simone Verdi può tornare in Campania insieme al centravanti francese Thomas Henry, mentre gli attaccanti Erik Botheim (norvegese) e Diego Valencia (cileno) possono effettuare il percorso inverso tutti con la formula del prestito.



Intanto il Verona ha praticamente definito gli ingaggi degli olandesi Jayden Braaf (centravanti classe 2002) e Deyovaisio Zeefuik (terzino destro classe 1998), che arrivano in prestito rispettivamente da Borussia Dortmund ed Hertha Berlino. Entrambi sono attesi in Italia venerdì per le visite mediche.