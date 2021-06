per arrivare alla cessione del club granata, operazione diventata indispensabile considerato il fatto che l’imprenditore romano non può avere in mano due società iscritte allo stesso campionato., con le quali si comunicava la composizione del trust.: ci sono due trustee anziché uno, ci sono due guardiani del trust, manca la valutazione alla quale deve essere ceduta la Salernitana, i tempi per la vendita sono di 6 mesi e 45 giorni anziché di 6 mesi come richiesto., come il guardiano Vincenzo Coppola, generale dei Carabinieri, e il nuovo ad della Salernitana Ugo Marchetti, ex vicesindaco e assessore al bilancio del comune di Palermo.: la vendita deve avvenire entro sei mesi, quindi entro la fine del 2021, e i 45 giorni servirebbero solo per espletare le pratiche burocratiche in caso di cessione già avvenuta.ritiene che qualcuno abbia voluto approfittare della situazione per pagare la Salernitana una cifra irrisoria.. Il suo avvocato Gentile accusa: “Ci sono avvoltoi che hanno provato a sfruttare le circostanze, per questo ci siamo affidati al trust”.