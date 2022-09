Krzysztof Piatek sta sostenendo le visite mediche con la Salernitana. Arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Hertha Berlino.



In uscita l'attaccante nigeriano Simy è destinato al Benevento, il difensore Mantovani alla Ternana sempre in Serie B.



Su Piatek c'era anche il club turco del Trabzonspor, che ha virato su Maxi Gomez del Valencia.