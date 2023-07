Non è così scontato che il futuro di Boulaye Dia sia lontano dalla Salernitana. Il club granata ha versato 12 milioni nelle casse del Villarreal e lo ha fatto suo. Una annata da 16 gol ne fa un prezzo pregiato.



Il club granata può perdere la punta se una società pagasse la clausola da 25 milioni entro il 20 luglio. Iervolino vuole però monetizzare al massimo perché c’è un 20% di rivendita da versare al Villarreal. Al momento gli unici passi concreti li ha fatti la Fiorentina, offrendo soldi più una contropartita (Sottil). Non accettare una contropartita potrebbe aumentare il ricavo cash che andrebbe investito su un altro attaccante. Lazio e Milan non hanno mai affondato il colpo per la punta. La Salernitana prova a tenere duro. In suo aiuto può esserci il fatto che Dia sta ancora recuperando dall’infortunio al ginocchio con conseguente operazione. In ritiro il calciatore infatti si allena parzialmente in gruppo. Tra quattro giorni scadrà la clausola e quindi aumenterà anche la richiesta cash che la Salernitana avanzerà. Iervolino vorrebbe 40 milioni. Cifra decisamente alta per qualsiasi club voglia prendere il calciatore come alternativa. Insomma immaginare Dia ancora un anno a Salerno non è fantamercato.