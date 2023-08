Il bel pareggio strappato all'Olimpico ha confermato come Paulo Sousa abbia seminato bene nella scorsa stagione. La Salernitana ha approcciato bene al nuovo campionato, dando nuove soluzioni di gioco in campo. I granata hanno infatti giocato bene palla a terra.



L'ossatura della squadra, al netto delle assenze di ieri, c'è già. Come già affermato la società, mancano degli innesti a completare alcuni reparti. È vicino Cabral dallo Sporting, l'ex Lazio sarà utile sulla trequarti e come seconda punta; va ad aggiungersi a Martegani. Il buon impatto di Legowski e la prova sostanziosa di Maggiore fanno pensare che non saranno necessari altri centrocampisti. Probabile invece servano un altro difensore e un innesto in fascia. Fazio ha dimostrato di non reggere i ritmi alti, data l'età, l'incognita Bronn e gli infortuni di Daniliuc e Pirola, impongono forse un altro intervento nel reparto difensivo. Nella batteria di esterni poi manca sicuramente un vice Bradaric. Insomma con altri due acquisti questa Salernitana sembra decisamente in grado di ambire a qualcosa in più della salvezza.