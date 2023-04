La vittoria contro l’Inter porta la firma… anzi la mano di Guillermo. Ancora una volta il portiere messicano è stato decisivo per portare punti alla Salernitana. Non è l’unica volta che è successo in stagione.L’ex Standard Liegi è stato da record nel match con i nerazzurri, effettuando ben dieci parate. Sei di queste sono state dal coefficiente di difficoltà alto e hanno permesso alla Salernitana di agguantare il pareggio. Memo è stato decisivo a fine primo tempo con una parata di gambe sul colpo di testa di Lukaku; ad inizio ripresa si è presentato con una deviazione sul palo sul tiro di Barella. Intorno al 60’ si è esaltato prima su Mkhitaryan e poi su Dumfries. Si è poi trasformato in Superman quando ha tolto dalla porta il tentativo di De Vrij. Nel finale il numero 13 ci ha messo anche il guantone anche su Lukaku nel finale. Arrivato a gennaio per sostituire l’infortunato Sepe, Ochoa è riuscito a confermarsi come titolare tra i pali, lasciando spazio al collega in appena due partite. Con il suo approdo in granata, la Salernitana ha acquisito anche appeal internazionale. Il giocatore messicano è un vero e proprio idolo dei tifosi e ha tantissimo seguito sui social. Ochoa ha firmato un contratto di sei mesi, fino a fine campionato quindi. C’è un’opzione di rinnovo non automatica che potrà essere esercitata, previo gradimento di entrambe le parti, in caso di salvezza. La società granata è contenta di Ochoa e quest’ultimo è contento di giocare in Italia e nella Salernitana, dove vorrebbe conquistarsi il sesto Mondiale. Il futuro sembra già scritto, probabile però si dovrà fare i conti con le sirene di altri club.