La seconda sconfitta consecutiva è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. A preoccupare l’ambiente Salernitana è certamente l’ultimo posto in classifica (anche se la salvezza) dista appena tre punti, ma soprattutto una confusione interna ed un rapporto logorato tra Iervolino e la tifoseria.



Gli ultras hanno chiesto, nel post partita dinanzi al settore tribuna, un confronto al presidente, che però ha rifiutato, delegando l’ad Milan e lo slo Napoli. Una risposta che non è piaciuta alla tifoseria che sui social ha scritto “Chi non accetta il confronto non merita rispetto”. È certamente il momento più difficile nell’era Iervolino, più dei tre ko di fila contro Empoli, Inter e Monza, culminati con l’esonero di Sousa, più delle otto sconfitte in dieci partite, nello scorso campionato, che portarono all’addio di Nicola. E proprio in questo momento anche l’imprenditore palmese sembra brancolare nel buio. Serve una scelta forte, sia per quanto riguarda la direzione sportiva che la panchina. O fiducia o sfiducia, con conseguente (nuovo) ribaltone. La sensazione è che Bergamo sarà decisiva. Poi arriverà il mercato di gennaio, dove si dovrà rimediare agli errori estivi. Ma non sarà facile, visto che il budget non sembra essere quello dei tempi migliori.