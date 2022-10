A volte il cuore è più forte della tecnica, del fisico e dell’organizzazione. Salernitana-Verona era destinata ad un pareggio, ma la voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo dei granata alla fine ha portato ai tre punti.



Eppure la squadra di Nicola ha mostrato molti limiti nei 94’ contro i gialloblu. La forza di questa Salernitana, al momento, è solo nei nervi, nella voglia di non mollare, confermata da un altro gol nel finale; a Bologna ancora Dia aveva segnato, quasi al triplice fischio, per l’1-1. I granata hanno mostrato grossi limiti di un gioco che raramente passa dal centrocampo, con una scarsissima pericolosità offensiva e qualche crepa in difesa. L’altro aspetto preoccupante è la condizione fisica precaria di molti calciatori. Da questo punto di vista il patron Iervolino dovrebbe fare forse approfondite valutazioni sullo staff medico. In infermeria c’è ancora Bohinen, e ci sono finiti Lovato (di nuovo) e Maggiore.



La nota lieta è certamente Boulaye Dia. Il senegalese è stato ancora decisivo, anche da subentrato e nonostante le non perfette condizioni fisiche. L’ex Villarreal è entrato nella storia, mai un attaccante della Salernitana aveva infatti segnato quattro reti nelle prime dieci giornate con la maglia del cavalluccio marino.