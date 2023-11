L'ultimo posto in classifica, con la peggior difesa e il secondo peggior attacco, rendono evidente come, il mercato della Salernitana sia stato fallimentare.



Non è bastato rinnovare il contratto ad Ochoa e Candreva, riscattare Dia e Pirola e cedere calciatori non più funzionali al progetto. Lo aveva detto già Sosa, Vilhena e Piatek non sono stati sostituiti. In entrata non è stato fatto il possibile, non tanto per la qualità in sè dei calciatori, ma perché i nuovi arrivati hanno bisogno di tempo per ambientarsi. Ma il campionato non aspetta nessuno. Il mercato condotto dal ds De Sanctis tarda a portare frutti: Martegani è fuori dai radar, Cabral si è appena infortunato, Tchaouna, Ikwuemesi e Stewart hanno bisogno di tempo anche se hanno mostrato discrete indicazioni. Le uniche note positive sono Costil, non un titolare però, e Legowski, che si sta ritagliando il suo spazio.