Cambia il direttore d’orchestra, ma non la musica. La Salernitana continua ad annaspare in bassa classifica, ora è penultima, ma col rischio di divenire ultima se il Cagliari battesse il Frosinone.



La cura Inzaghi non sta purtroppo funzionando. Ieri a Marassi la squadra sembra addirittura aver fatto un passo indietro in termini di grinta, cattiveria e capacità di reagire. La reazione c’era stata, due volte, contro il Cagliari, riprendendo il risultato. E’ mancata ieri contro il Genoa. In Liguria la Salernitana ha mostrato i soliti limiti di gioco in tutti i reparti. La difesa continua ad imbarcare acqua da tutte le parti, indipendentemente che sia a quattro o a tre. A centrocampo manca costruzione di gioco e filtro. In avanti non c’è pericolosità e capacità di concludere. Non è servito neanche il ritorno al 3-4-2-1, modulo sul quale la rosa è stata costruita in estate. La squadra è totalmente slegata mentalmente e nel gioco, è impaurita e ha una scarsa condizione fisica. Inzaghi deve trovare al più presto una soluzione che può essere parlare con i giocatori e capire chi può essere dentro e chi fuori. Il problema sembrano essere proprio loro. Ora c’è la Coppa Italia contro la Sampdoria (martedì) e il derby col Napoli (sabato).