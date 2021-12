Manifesta superiorità del, ma demeriti evidenti della. Dopo meno di 20’ il match di ieri aveva già preso la direzione che tutti si aspettavano. Mai come a San Siro però si è vista una Salernitana troppo arrendevole e troppo limitata tecnicamente per questa Serie A.E’ evidente ai più come questa squadra abbia bisogno di un massiccio aiuto dal mercato di gennaio se vuole, nel girone di ritorno, provare a risalire la china. Almeno quattro gli innesti da fare:, soprattutto se Simy continuerà ad essere la controfigura di quello visto a Crotone. Tutto dipenderà però dalla situazione societaria.. La terza deadline scade alle 23:59. Tutto però resta avvolto in un silenzio assordante che preoccupa i tifosi granata. Da domani i trustee, ispezionata la pec del trust Salernitana 2021, inizieranno a dare risposte agli interessati e anche alla Federazione che monitora la situazione. I soggetti interessati sarebbero dai tre ai cinque, il prezzo di base è noto e non è certamente pari ai 40-45 milioni di perizie super partes effettuate a luglio, ma decisamente più basso. Il 31 dicembre è dietro l’angolo e la paura della Figc è quella di ritrovarsi con la Salernitana senza offerte e una sanzione (esclusione dal torneo) da dover attuare. L’augurio è che ciò non si verifichi e che vi sia almeno un’offerta giudicata serie a congrua. Melior Trust e Widar Trust hanno tempo fino al 15 dicembre per esprimersi. Ma serve fare in fretta.