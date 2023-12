Come all’inizio del 2022, Verona può segnare il rilancio. La Salernitana vince ancora al Bentegodi e si prende tre punti importanti. I granata sono sempre ultimi, ma la salvezza è ad appena due lunghezze, visto il pareggio tra Cagliari ed Empoli. La vittoria esterna mancava addirittura da gennaio, il clean sheet da maggio scorso.



Al Bentegodi la squadra di Pippo Inzaghi ha sfoderato una prova pratica, solida e di personalità, esprimendo a tratti un buon calcio. I giocatori hanno dimostrato di essere con l’allenatore. Sabatini lo aveva messo sotto esame e il tecnico piacentino ha risposto con quattro punti nelle ultime due partite. Sulla panchina granata già aleggiava l’ombra di Davide Nicola. Inzaghi è stato bravo a rivitalizzare alcuni calciatori fuori dal progetto tecnico con Sousa. Maggiore sta tornando quello dello Spezia, Tchaouna ha grandi qualità ma deve trovare continuità e poi c’è Simy che era completamente finito nel dimenticatoio. Insomma SuperPippo ha fatto di necessità virtù e ora aspetta qualche innesto mirato dal mercato di gennaio. Nel frattempo festeggerà in tranquillità il nuovo anno, prima di un tris di sfide importanti contro Juve, sia in Coppa che in campionato, e Napoli.