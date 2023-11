Quando vai avanti di due gol e vieni rimontato, è normale l’amarezza per aver accarezzato i tre punti. Pippo Inzaghi però puo’ vedere leggerissimi miglioramenti, soprattutto nella fase offensiva.



La Salernitana ha segnato 8 gol e non ha più il peggior attacco del torneo, è inoltre la squadra che ha segnato di più tra le ultime tre, ovvero di Hellas Verona ed Empoli. Spicca il dato che dall’arrivo d’Inzaghi gli attaccanti sono andati in gol otto volte. A Reggio Emilia si è sbloccato in campionato, dopo il gol in Coppa contro la Samp, anche Ikwuemesi. Il numero 22 sta crescendo di condizione e sta iniziando a mostrare le sue qualità; potrà essere un valido partner di Dia. Proprio dal senegalese Inzaghi si aspetta i gol salvezza. Finora è stato ricambiato dalla doppietta contro il Cagliari e dal gol col Sassuolo, prima della rete ai rossoblu l’ex Villarreal era a digiuno da fine agosto (gol all’Udinese). Inzaghi ha avuto il merito anche di lanciare Tchaouna, protagonista con una doppietta contro la Sampdoria. L’ex Rennes ha giocato titolare contro il Napoli e a Reggio Emilia, non si è ripetuto in zona realizzativa, ma ha fornito buone prove, soprattutto in termini di imprevedibilità in avanti. È giovane, ma ha qualità e col tempo potrà diventare importante. In Coppa è andato in gol anche Cabral, il capoverdiano si è poi fermato per infortunio. Anche lui dovrà essere trascinatore quando tornerà.