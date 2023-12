Non è servita la buona prestazione a Bergamo, la Salernitana è tornata a casa con zero punti e con il solito -5 dalla zona salvezza. Il Milan può diventare l’ultima spiaggia; il calendario sarà proibitivo fino a fine gennaio, oltre ai rossoneri i granata sfideranno Juventus, Napoli e Roma e solo due dirette concorrenti salvezza, ovvero Verona e Genoa.



Insomma è tempo di decisioni forti e Danilo Iervolino riflette, anche per evitare ulteriori contestazioni. Se con Sousa erano arrivati tre punti in otto partite, il trend non è granché cambiato con Inzaghi: cinque punti in altrettanti match. Il trainer non sembra essere intenzionato a mollare il timone della nave, ma la prossima sfida contro il suo passato potrebbe essere decisiva. Se arrivasse una sconfitta, anche brutta nelle modalità, allora il secondo cambio in panchina sarebbe inevitabile. Come lo sarebbe anche quello in dirigenza. Anche per Morgan De Sanctis potrebbe finire l’avventura a Salerno. Il ds dovrà dare risposte sul mercato, finora infruttuoso, sui rapporti non idilliaci con i precedenti allenatori (Sousa e Nicola) e con la piazza. In questo caso il ritorno di Walter Sabatini diventerebbe concreto.