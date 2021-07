Il mercato della Salernitana, anche se in netto ritardo, ha finalmente preso il via. Trail dg Fabiani ha consegnato cinque innesti a Fabrizio Castori nel ritiro di Cascia. Jaroszynski, Zortea, Obi, Strandberg e Coulibaly hanno rimpolpato la rosa. Ma c’è ancora tanto lavoro da fare. Sui calciatori senza contratto, come appunto, la Salernitana sembra intenzionata, vista la non cospicua disponibilità economica, a scommettere fortemente. Nel mirino c’è anche il maliano Lassana, lo scorso anno all’Angers. La strategia dei senza contratto in passato ha portato qualche beneficio.Nella stagione 2015/16, quella del ritorno in B, la Salernitana decise di puntare su Alfredo. La punta era reduce da una stagione sfavillante col Teramo, 22 gol che valsero la promozione in B degli abruzzesi, ma rimase svincolato dopo la vicenda calcioscommesse che riguardò la società. A Salerno resta per due stagioni con un bottino di 29 reti in 79 presenze. Nelle due successive annate farà le fortune di Empoli e Brescia con due promozioni consecutive in massima serie. Agli albori della stagione 2017/18 la Salernitana mette sotto contratto l’allora 23enne Emmanuele, fresco di svincolo dalla Paganese. Dopo due anni in prestito prima a Pordenone e poi a Foggia, nell’annata 2019/20 Gian Piero Ventura lo designa come titolare nel suo 3-5-2. Nella scorsa stagione è stato uno dei protagonisti della storica promozione. Sempre con l’ex CT azzurro ha trovato la sua dimensione Jean Daniel, ora un ottimo comprimario nella Lazio di Sarri. Nel febbraio 2018 il ds Fabiani portò il classe ’92 a Salerno, il calciatore si era da poco svincolato dal Tolosa. Con Ventura il centrocampista si è messo alle spalle i problemi fisici che lo avevano tormentato nella stagione 2018/19, diventando un titolarissimo col vizio del gol. Nella rosa attuale c’è un altro calciatore arrivato a parametro zero al cavalluccio. Nell’estate 2018, dopo il fallimento dell’Avellino, Francescofirma con la Salernitana. L’ex Pisa si è guadagnato la fiducia prima di Colantuono, poi di Gregucci, Ventura e infine Castori, diventando anche capitano e guida dentro e fuori dal campo. A 31 anni Di Tacchio si giocherà per la prima volta una Serie A guadagnata dopo tanta gavetta. Insomma a volte spendere zero può tradursi in una discreta resa sul campo. La Salernitana si augura valga lo stesso per Obi, Strandberg e... non solo.