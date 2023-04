Contro il Sassuolo è stato, ancora una volta, uno dei migliori in campo. Lorenzoè ormai una certezza nella difesa della Salernitana e non solo. Contro i neroverdi ha siglato il suo secondo gol (di testa) in campionato, ancora su calcio d’angolo, dove ha dimostrato di essere un fattore.Il centrale scuola Inter si è silenziosamente e pazientemente ritagliato il suo spazio. Pirola aveva giocato appena sei volte da titolare nelle prime ventuno giornate, dimostrando comunque di essere un affidabile ricambio. I problemi fisici di Fazio ed Ekong, le prestazioni altalenanti di Lovato e Bronn hanno dato più spazio a Pirola. Dall’arrivo di Sousa il classe ’02 ha giocato da titolare ben nove partite di fila (di cui quattro per intero). L’ex Monza ha sfoderato prestazioni solide e attente, con l’unico errore di La Spezia commesso. A questo ha aggiunto anche il vizio del gol. Il momento positivo gli è valso anche la chiamata dell’Under 21 azzurra. La Salernitana ora riflette sul futuro, in estate Pirola è infatti arrivato in prestito oneroso (pagato 900 mila euro). L’operazione, imbastita con l’Inter, prevedeva un diritto di riscatto fissato a 5 milioni (la scorsa estate il Monza non lo esercitò a 7) che la Salernitana probabilmente eserciterà. L’Inter, con il quale il giocatore ha rinnovato il contratto, poi valuterà se esercitare il contro riscatto a 8 milioni; il club nerazzurro avrà anche il 15% in caso di futura rivendita del calciatore. Il club di Iervolino si assicurerebbe un giocatore giovane (classe ’02) e quindi futuribile, di sicuro affidamento.