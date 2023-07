La Salernitana ha riscattato solo Lorenzo Pirola e Boulaye Dia tra i calciatori in prestito. Scelta saggia se si guarda il rendimento dei due. C’è un terzo calciatore però sul quale forse andavano fatte altre valutazioni. Anche Tonny Vilhena con i suoi 4 gol in 33 presenze ha dato il suo buon apporto. L’ex Espanyol si è accasato al Panathinaikos.



Il club granata deve ora sostituire il giocatore per andare a rimpolpare un centrocampo che già conta Coulibaly, Vilhena, Bohinen, Maggiore, Candreva e Kastanos. Mamadou Coulibaly e Boultam sono in partenza, anche per Maggiore potrebbe profilarsi un prestito. De Sanctis vorrebbe fare almeno due innesti, rigorosamente giovani. Discorsi avviati per Fabio Miretti e Filippo Ranocchia con la Juventus, due mezzali con caratteristiche diverse. Miretti infatti vede la porta e si inserisce, avrebbe in dote gol e assist proprio come Vilhena, il quale però era bravo anche in fase di manovra, proprio come Ranocchia. La Salernitana è decisissima a puntare su Miretti, come seconda opzione potrebbe però rientrare il parmense Simon Sohm. Lo svizzero sarebbe l’alter ego, per ruolo e fisico, di Lassana. Insomma forse un innesto più necessario, visto che come mezzali ci sarebbero anche Kastanos, Bohinen, Maggiore e Candreva.