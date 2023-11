La vittoria contro la Sampdoria è risultata importante per altri aspetti. Non sono un segreto le difficoltà offensive della Salernitana, spesso dipendente unicamente dalla vena di Dia. Pippo Inzaghi ha ricevuto però risposte confortanti dagli altri attaccanti in rosa.



Spicca ovviamente la doppietta di Tchaouna. Al di là dei gol, l’ex Rennes ha messo in mostra le sue qualità: corsa, rapidità, dribbling e piedi buoni. Come esterno o come rifinitore, Tchaouna quindi può essere un fattore. Segnali incoraggianti anche da Ikwuemesi. Il nigeriano ha lavorato bene con la squadra, sfruttando il suo fisico, trovando anche il gol, anche se in maniera un po’ fortunosa. Ikwuemesi può essere una valida spalla di Dia, permettendo al senegalese di essere più libero di muoversi sul fronte offensivo. Dopo sette mesi si è rivisto in campo con la Salernitana anche Simy. Rientrato dal deludente prestito al Benevento, il nigeriano è fuori lista in Serie A. Ultimamente ha però ripreso ad allenarsi in gruppo (prima lo faceva in solitaria). In Coppa non ci sono limiti di lista e Inzaghi ha potuto dargli una chance. Simy ha fornito, nei suoi 27’ in campo, una discreta prova, fornendo l’assist a Cabral per il 4-0, ma divorandosi anche il 5-0. Incoraggianti gli applausi dei tifosi.