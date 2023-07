Oltre ai pezzi pregiati, che però vorrebbe trattenere, e ai vari esuberi, la Salernitana dovrà lavorare anche sulle cessioni di giocatori importanti e che hanno ingaggi sostanziosi.Morgan De Sanctis potrebbe sbloccare il mercato in uscita su sei calciatori. Con il rinnovo di Ochoa, lo spazio continuerà ad essere poco per Luigi. Il portiere ha un altro anno di contratto e un ingaggio che sfiora il milione, la sua partenza permetterebbe alla società di trovare un innesto under come secondo. Il ritiro estivo sarà utile anche per capire le condizioni di Federicoche vissuto una stagione travagliata a causa dei problemi fisici. Se l’argentino non dovesse offrire garanzie, potrebbero aprirsi discorsi per la rescissione e liberare spazio per un innesto giovane. Anche Dylanpotrebbe partire, il tunisino ha estimatori in Belgio. La Salernitana potrebbe provare a fare plusvalenza cedendo Junior Sambia che è arrivato la scorsa estate a parametro zero. Poi ci sono tre situazioni delicate. La scorsa estate il club granata ha investito tanto per assicurarsi Giulioche però ha vissuto una stagione travagliata a causa dei problemi muscolari. L’ex Spezia potrebbe partire in prestito per ritrovare fiducia, libererebbe spazio per un innesto di spessore in mediana. De Sanctis vorrebbe chiudere anche due colpi in avanti, un trequartista e un esterno. Serviranno però le uscite di. L’ex Inter ha altri tre anni di contratto a cifre alte e ha deluso, non ripagando la fiducia che la società ha riposto in lui. Il cileno ha avuto pochissimo spazio per mettersi in mostra ed è un investimento che andrà valorizzato, magari con un prestito.